Met deze trucs laten restaurants jou meer bestellen en uitgeven

Uit eten gaan is heerlijk. Het enige wat je hoeft te doen is dingen aanwijzen op de kaart, waarna allerlei heerlijke gerechten dampend voor je neus worden gezet. Maar wist je dat restaurants je proberen te sturen in je keuzes? De opmaak, indeling, foto's en teksten op de menukaart kunnen een wereld van verschil maken.

Omschrijving en foto

Een gerecht kun je op vele manieren omschrijven. Staat er ‘gebakken aardappel met wortel en mayonaise’ of ‘baked potatoes op een bedje van wintergroente met homemade chili mayonaise’, dan klinkt het laatste een stuk smakelijker en luxueuzer.

Ook uitdrukkingen als 'huisgemaakt', 'volgens Oudhollands recept' of het benoemen van de lokale kaas- of veeboer die de producten levert, werkt goed. En een spetterende foto met de juiste lichtinval doet het uiteraard een stuk beter dan een vergeelde foto van een doorgezakte burger.

Indeling van de menukaart

Supermarkten maken een hele studie van de presentatie en plek waar ze hun producten neerzetten. Artikelen op ooghoogte worden bijvoorbeeld het makkelijkst meegenomen. Restaurants gebruiken deze technieken uit de psychologie ook. Ze plaatsen de duurste gerechten meestal in de rechterbovenhoek van de menukaart, omdat de aandacht van klanten daar volgens wetenschappelijke studies het eerste naartoe gaat.

Linksonder staan de goedkoopste gerechten; die zien we juist als laatste of helemaal niet, omdat we de keuze al hebben gemaakt. Bijgerechten staan doorgaans in een apart vak. Die hebben een relatief lage prijs en kunnen zo makkelijk worden bijbesteld.

Geen eurotekens

Vaak laten restauranthouders de eurotekens weg, zodat de gast minder associatie met geld voelt bij het bestellen. Ook kiezen ze vaak voor prijzen als 9,95, omdat het goedkoper klinkt als 10,00 euro. En zelfs achter het pepermuntje, lolly of ander snoepje bij de rekening zit een gedachte. Uit onderzoek van de Amerikaanse Cornell University blijkt dat je hierdoor makkelijker en meer fooi geeft. Met deze informatie op zak, schuif je de volgende keer extra goed voorbereid aan bij de plaatselijke horeca.