ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Onduidelijkheid over lot gardisten na schietpartij bij Witte Huis

Samenleving
door anp
woensdag, 26 november 2025 om 22:46
anp261125207 1
WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - Twee leden van de Amerikaanse Nationale Garde zijn neergeschoten in de buurt van het Witte Huis in Washington. Aanvankelijk had de gouverneur van de staat West Virginia, waaruit de twee gardisten afkomstig zijn, gemeld dat ze waren overleden. Later zei de gouverneur dat hij tegenstrijdige berichten ontving over de toestand van de twee.
Als reactie op de schietpartij heeft de Amerikaanse president Donald Trump besloten dat er vijfhonderd gardisten extra naar Washington moeten, meldt het Pentagon. Trump was tijdens het incident niet in het Witte Huis maar in Florida. Het motief van de schietpartij is nog onbekend. Volgens een verslaggever van CBS, die zich baseert op ingewijden, was het een aanval met een hinderlaag.
Trump stuurt de Nationale Garde naar steden waarvan hij vindt dat er te veel criminaliteit is. De inzet is omstreden.
Volgens Trump waren de twee gardisten ernstig gewond opgenomen in ziekenhuizen. Ook de aangehouden verdachte schutter raakte zwaargewond. Trump noemt hem op zijn spreekbuis Truth Social een "dier" dat "hoe dan ook" een zeer hoge prijs zal betalen voor zijn daad.
loading

POPULAIR NIEUWS

205547382 l

Verouder je langzamer als je deze bloedgroep hebt?

170308065 l normal none

Met deze simpele test meet je je biologische leeftijd

ANP-515152877 (1)

Bijna elke hond heeft DNA van een wolf in zich: deze honden zijn het meest wolf

Scherm­afbeelding 2025-11-26 om 07.46.28

Wilde toespraak van Trump in het Witte Huis: "Het kan me niet schelen wat Melania tegen me zegt"

generated-image (3)

Wat een narcist doet als je hem tegenwerkt: explosieve woede uitgelegd

ANP-543109732

Drie goede gewoontes die je immuunsysteem versterken

Loading