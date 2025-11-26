Onduidelijkheid over lot gardisten na schietpartij bij Witte Huis

WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - Twee leden van de Amerikaanse Nationale Garde zijn neergeschoten in de buurt van het Witte Huis in Washington. Aanvankelijk had de gouverneur van de staat West Virginia, waaruit de twee gardisten afkomstig zijn, gemeld dat ze waren overleden. Later zei de gouverneur dat hij tegenstrijdige berichten ontving over de toestand van de twee.

Als reactie op de schietpartij heeft de Amerikaanse president Donald Trump besloten dat er vijfhonderd gardisten extra naar Washington moeten, meldt het Pentagon. Trump was tijdens het incident niet in het Witte Huis maar in Florida. Het motief van de schietpartij is nog onbekend. Volgens een verslaggever van CBS, die zich baseert op ingewijden, was het een aanval met een hinderlaag.

Trump stuurt de Nationale Garde naar steden waarvan hij vindt dat er te veel criminaliteit is. De inzet is omstreden.

Volgens Trump waren de twee gardisten ernstig gewond opgenomen in ziekenhuizen. Ook de aangehouden verdachte schutter raakte zwaargewond. Trump noemt hem op zijn spreekbuis Truth Social een "dier" dat "hoe dan ook" een zeer hoge prijs zal betalen voor zijn daad.