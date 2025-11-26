ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Negen aanhoudingen bij demonstratie Universiteit Leiden

Samenleving
door anp
woensdag, 26 november 2025 om 23:18
anp261125212 1
LEIDEN (ANP) - Negen demonstranten zijn woensdagavond aangehouden bij de Universiteit Leiden vanwege lokaalvredebreuk, bevestigt een politiewoordvoerder na berichtgeving van Omroep West. Pro-Palestijnse betogers begonnen daar eerder op de dag een actie in en buiten het Academiegebouw. Toen de demonstranten het pand niet verlieten nadat dat was verzocht, ging de politie rond 20.30 uur over tot aanhoudingen.
De actievoerders willen dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt vanwege de oorlog in de Gazastrook. Een lezing van een politicoloog werd vanwege de actie naar een ander gebouw verplaatst.
De arrestanten zijn naar het bureau gebracht, aldus de woordvoerder. Zij weet niet wat de vervolgstappen zijn.
loading

POPULAIR NIEUWS

205547382 l

Verouder je langzamer als je deze bloedgroep hebt?

170308065 l normal none

Met deze simpele test meet je je biologische leeftijd

ANP-515152877 (1)

Bijna elke hond heeft DNA van een wolf in zich: deze honden zijn het meest wolf

Scherm­afbeelding 2025-11-26 om 07.46.28

Wilde toespraak van Trump in het Witte Huis: "Het kan me niet schelen wat Melania tegen me zegt"

generated-image (3)

Wat een narcist doet als je hem tegenwerkt: explosieve woede uitgelegd

ANP-543109732

Drie goede gewoontes die je immuunsysteem versterken

Loading