Negen aanhoudingen bij demonstratie Universiteit Leiden

LEIDEN (ANP) - Negen demonstranten zijn woensdagavond aangehouden bij de Universiteit Leiden vanwege lokaalvredebreuk, bevestigt een politiewoordvoerder na berichtgeving van Omroep West. Pro-Palestijnse betogers begonnen daar eerder op de dag een actie in en buiten het Academiegebouw. Toen de demonstranten het pand niet verlieten nadat dat was verzocht, ging de politie rond 20.30 uur over tot aanhoudingen.

De actievoerders willen dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt vanwege de oorlog in de Gazastrook. Een lezing van een politicoloog werd vanwege de actie naar een ander gebouw verplaatst.

De arrestanten zijn naar het bureau gebracht, aldus de woordvoerder. Zij weet niet wat de vervolgstappen zijn.