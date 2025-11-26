ECONOMIE
Twee gardisten doodgeschoten in buurt van Witte Huis

Samenleving
door anp
woensdag, 26 november 2025 om 22:22
WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - Twee leden van de Amerikaanse Nationale Garde zijn doodgeschoten in de buurt van het Witte Huis in Washington. Dat ging tijdelijk op slot. De Amerikaanse president Donald Trump was in Florida. Het motief van de schietpartij is nog onbekend.
Volgens Trump waren de twee gardisten ernstig gewond in ziekenhuizen opgenomen. Ook de aangehouden verdachte schutter raakte zwaargewond. Trump noemt hem op zijn spreekbuis Truth Social een "dier" dat "hoe dan ook" een zeer hoge prijs zal betalen voor zijn daad.
Het incident was in de buurt van het metrostation Farragut in het centrum van Washington. Door de schietpartij mocht ook bij andere nabijgelegen overheidsgebouwen een tijd niemand naar binnen of naar buiten, melden Amerikaanse media.
Trump stuurt de Nationale Garde naar steden waarvan hij vindt dat er te veel criminaliteit is. De inzet is omstreden.
