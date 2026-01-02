Ongelukken door gladheid in hele land

DEN HAAG (ANP) - Op verschillende plekken in het land zijn in de nacht van donderdag op vrijdag ongelukken gebeurd, mogelijk door gladheid. Het gaat niet om grote incidenten op de snelweg, meldt de ANWB vrijdagochtend. In bijna het hele land geldt code geel vanwege de sneeuw en bevriezing.

In het westen kan het lokaal glad zijn op de weg door een hagelbui, aldus de ANWB. Op de A73 tussen Venray en Venlo blijft sneeuw liggen op de weg. Rijkswaterstaat waarschuwde eerder al voor gevaarlijke situaties. Strooizout wordt minder goed ingereden, omdat het vrijdagochtend niet druk is op de weg.

In Rotterdam is een 22-jarige automobilist omgekomen toen zijn auto op een pijler van een viaduct botste. Of de gladheid een rol heeft gespeeld, kon de politie niet zeggen.

Helmond

Op de A28 belandde een auto even voor 01.00 uur op zijn kop in de berm bij Houten, meldt RTV Utrecht. Rond 02.30 uur raakte een automobilist de macht over het stuur kwijt na de afrit Zeist, aldus de omroep.

Op de N279 in Helmond gleed een auto van de weg. Dat gebeurde waarschijnlijk door gladheid, volgens Omroep Brabant.