Ongeveer 200 mensen in Den Haag voor anti-immigratie-protest

Samenleving
door anp
zaterdag, 29 november 2025 om 14:12
anp291125088 1
DEN HAAG (ANP) - Zo'n 200 demonstranten hebben zich zaterdagmiddag verzameld op de Koekamp in Den Haag. De betogers, die protesteren tegen het huidige immigratiebeleid, lopen vanaf de locatie een mars door het centrum van Den Haag. De organisatie Nationaal Protest noemt dit de Mars voor Veilig Nederland.
De demonstranten dragen Nederlandse vlaggen en Prinsenvlaggen. Die laatste oranje-wit-blauwe vlag werd gebruikt door de NSB. Ook zijn sommigen verkleed als Zwarte Piet.
Er is veel politie op de been. Het centrum van Den Haag geldt als veiligheidsrisicogebied, wat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Een ANP-verslaggever ziet dat de politie voorafgaand aan de demonstratie enkele mensen heeft aangehouden.
