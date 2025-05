Politie: agenten waren vrijdag aan deur vader Jeffrey en Emma

WINSCHOTEN (ANP) - De politie bevestigt vrijdagavond langs te zijn geweest bij de vader van Jeffrey en Emma. Het Dagblad van het Noorden meldde dit eerder al.

Districtschef van de politie Groningen Frank Smilda meldt dat meerdere collega's naar de woning zijn gegaan, maar dat toen de afweging werd gemaakt om niet in te grijpen in de situatie. "Er was geen reden om er iets mee te doen", aldus Smilda. Zaterdag ontvoerde de vader de kinderen.

Volgens het Dagblad van het Noorden schakelde de moeder de politie juist in omdat zij uit berichten van de vader opmaakte dat hij hen iets aan zou doen. De politiechef wil daar niet op reageren en gaat niet in op de reden van het huisbezoek in Beerta.

Team Grootschalige Opsporing

Smilda zegt dat de situatie niet is onderschat en benadrukt dat binnen 24 uur een Team Grootschalige Opsporing op de zaak zat. Hij meldt wel dat de moeder "geen toestemming had gegeven voor de situatie zoals die zaterdagmiddag was", toen de vader de kinderen meenam.

De lichamen van de vermiste Jeffrey, Emma en hun vader werden dinsdagavond gevonden in het water bij Winschoten. Ze zijn zeer waarschijnlijk om het leven gekomen door verdrinking.