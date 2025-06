Hoe kom je al van je faalangst?

Het is een mythe dat ondernemers of succesvolle mensen geen faalangst hebben, schrijft Dave Schools, serieondernemer en deskundige op dit gebied op Inc.

"In elk gesprek dat ik met een oprichter heb, geven ze allemaal aan dat ze absoluut faalangst hebben."

Het gaat erom wat je ermee doet.

Als je bang bent om te falen – dat je vrienden op je neerkijken als je faalt, dat je je familie te schande maakt, dat je voor gek staat op social media of dat je collega's je veroordelen omdat je het probeert – onthoud dan dit...

Je hebt twee opties:

Blijf stil staan. Ga vooruit.

De eerste optie is makkelijk. Doe niks. Ga gewoon door met je leven. Normaal. Niet te onderscheiden van anderen. Blijf in bed liggen. Kijk nog een serie. Ga met vrienden wat drinken. Scroll door social media. Consumeren, consumeren, consumeren.

Als je ervoor kiest om stil te blijven staan, ben je in ieder geval veilig en comfortabel. Niet slecht, toch? Is dat geen goed leven?

Een veilig en comfortabel leven is een langzame dood. Onderzoek laat zien dat te veel stilzitten leidt tot een vroegtijdige dood. Beweging zorgt ervoor dat er feelgood-endorfines vrijkomen in onze hersenen. We zijn gemaakt om te bewegen.

Onderzoek laat zien dat leren geheugenverlies voorkomt. Leren leidt tot groei. Groei zorgt voor verandering. Verandering is ongemakkelijk. Maar is het de moeite waard?

1. Doe wat je niet wilt doen.

Heb je ooit urenlang in de zon naast een groot zwembad gelegen en je huid warm wordt, en je wilt zwemmen, ook al weet je dat het ijskoud zal zijn omdat je helemaal warm bent geworden in de zon? Dus je durft niet. En als je het daarbij laat zal je nooit weten of je iets hebt gemist.

Je doet het. Het is heel oncomfortabel. Meteen heb je spijt van je beslissing. HET IS IJSKOUD. Maar dan beweeg je wat en zwem je een baantje. Het water verfrist en verkwikt je lichaam, je hoofd wordt helder en je hart pompt het zuurstofrijke bloed door je verwijde aderen en slagaders. Je begint vreugde te voelen. De vreselijke paniek van het koude water verdwijnt en je voelt je super levend. Je voelt je niet te stoppen.

Dave Schools: Wil je je faalangst overwinnen? Zeg nee tegen de makkelijke dingen – wat je zin hebt om te doen – niet wat je echt wilt doen. Er is vaak een verschil tussen wat je zin hebt om te doen en wat je echt wilt doen.

2. Volg je eerste idee.

Creativiteit kan ons op elk willekeurig moment van de dag overvallen. Een impuls om te schrijven. Een drang om te rennen. Een inspiratie om te koken. Een doorbraak om door te werken. Een durf om te zingen. Een verlangen om te dienen.

Deze eerste ideeën komen bij je op en je verbeelding schept een positief beeld van je toekomst. “Wat als...” Dan slaat de twijfel toe. Kan ik dat wel. Wat als..... . Op dit punt moet je je eerste idee onthouden en je goede redenen (die eigenlijk gewoon excuses zijn om stil, veilig en comfortabel te blijven) opzij zetten. Ga verder met je visie en pas je koers aan waar nodig.

Dave Schools: Wil je je faalangst overwinnen? Onderneem actie op basis van je eerste ideeën. Anders praat je jezelf eruit en doe je niets. Maar als je je creatieve drang volgt, zul je vreugde vinden.

Vijf korte tips om af te komen van faalangst

Faalangst kan verlammend werken, maar je kunt er zeker iets aan doen! Hier zijn vijf korte tips om faalangst te verminderen:

Focus op het proces, niet op het resultaat: In plaats van je blind te staren op de uitkomst, richt je aandacht op de stappen die je moet nemen. Geniet van het leerproces en zie fouten als leermomenten, niet als bewijs van falen. Stel realistische doelen: Perfectionisme voedt faalangst. Accepteer dat niemand perfect is en stel doelen die haalbaar zijn. Liever kleine successen dan steeds net niet voldoen aan onrealistisch hoge verwachtingen. Visualiseer succes: Neem even de tijd om je voor te stellen dat je de taak goed uitvoert. Voel de positieve emoties die daarbij horen. Positieve visualisatie kan je zelfvertrouwen een boost geven en angst verminderen. Ademhalingsoefeningen: Als de angst toeslaat, vertraag dan je ademhaling. Diep inademen door je neus, even vasthouden en langzaam uitademen door je mond kan je zenuwstelsel kalmeren en je helpen om helderder te denken. Deel je gevoelens: Praat met iemand die je vertrouwt over je faalangst. Dit kan een vriend, familielid of professional zijn. Erkenning en begrip van anderen kunnen al een groot deel van de last wegnemen.

Welke van deze tips spreekt je het meest aan om als eerste mee aan de slag te gaan?