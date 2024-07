Onrust in enkele Franse steden na verkiezingen

PARIJS (ANP/DPA) - In verschillende Franse steden is het onrustig geweest nadat de politie ingreep bij bijeenkomsten rond de verkiezingen.

In Parijs verzamelden duizenden mensen zich op de Place de la République in het centrum van de hoofdstad. Op twee metersgrote spandoeken was daar te lezen dat Frankrijk "door immigratie is geweven" en dat de "genocide" moet worden gestopt, een verwijzing naar de oorlog in Gaza. Sommige demonstranten kwamen in aanvaring met de politie, die traangas inzette. Ook werden houten barricades in brand gestoken.

Talrijke winkels en banken in het centrum van Parijs hadden op de verkiezingsdag hun ramen beveiligd met houten panelen in afwachting van mogelijke rellen. Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin had voor zondag 30.000 agenten gemobiliseerd, waarvan er alleen al in Parijs en zijn voorsteden 5000 werden ingezet.

Ook in de noordelijke stad Lille werden botsingen gemeld tussen linkse activisten en de politie. Agenten gebruikten traangas.

Volgens mediaberichten werden in de westelijke stad Rennes 25 mensen gearresteerd nadat de oproerpolitie traangas had ingezet tegen een groep linkse demonstranten die "iedereen haat de politie" scandeerden.

In Nantes raakte volgens lokale media een politieagent gewond door een molotovcocktail die naar hem werd gegooid. Demonstranten gooiden vuurwerk naar de ordetroepen, die reageerden met traangas.