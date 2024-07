Opluchting in Polen en Duitsland na Franse verkiezingen

DEN HAAG (ANP/AFP) - Vanuit Duitsland en Polen wordt opgelucht gereageerd op het slechter dan verwachte resultaat van het uiterst rechtse Rassemblement National bij de Franse parlementsverkiezingen.

Een vooraanstaande partijgenoot van de sociaaldemocratische partij van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz zei dat "het ergste" was "vermeden" met de slechter dan verwachte score van radicaal-rechts. Toch is Macron "politiek verzwakt", zei Nils Schmid, woordvoerder buitenlandbeleid van de SPD, tegen de Funke-mediagroep.

De Poolse premier Donald Tusk zei zondagavond "gelukkig" te zijn met het resultaat van de tweede ronde van de Franse parlementsverkiezingen. "Enthousiasme in Parijs, ontgoocheling in Moskou, opluchting in Kyiv", zo vatte de voormalige voorzitter van de Europese Raad de reacties in Warschau samen. "Genoeg om gelukkig te zijn in Warschau."