Ontruiming appartementencomplex in Heerlen nog steeds gaande

HEERLEN (ANP) - Het appartementencomplex aan het Mariabad in Heerlen, waar in een woning zondagmiddag korte tijd brand woedde, wordt nog steeds ontruimd. Hoewel de brand snel was gedoofd, is er volgens de veiligheidsregio nog steeds sprake van een gevaarlijke situatie door rook die in het complex hangt.

De veiligheidsregio spreekt van "een complexe situatie" ter plaatse. Het complex bestaat uit twee blokken met vele tientallen woningen. "We weten niet in welke huizen er wel of niet rook hangt. Daarom roepen we vanwege de onveilige situatie iedereen dringend op hun huizen te verlaten", zegt een woordvoerster. Volgens haar is een deel van de bewoners vertrokken, maar wil niet iedereen naar buiten. De brandweer ventileert op dit moment woningen.

De brand brak rond 13.00 uur uit en was snel geblust. Vijf mensen raakten gewond. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis vervoerd, de drie overige slachtoffers zijn ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. De geëvacueerde bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen gebouw.