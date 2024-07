Ontsnapte serval in Helmond nog niet terecht

HELMOND (ANP) - De serval die anderhalve week geleden in de Helmondse wijk Houtsdonk wegliep, is volgens de politie nog niet terecht. De politie wil graag met de eigenaresse in contact komen, maar volgens een woordvoerder is dat nog niet gelukt.

Een serval is een katachtig roofdier, met scherpe tanden en klauwen. Middels een Burgernetmelding waarschuwde de politie inwoners van Helmond (Noord-Brabant) kort na de ontsnapping om honden en katten binnen of aangelijnd te houden. Of dat nog steeds nodig is, kon de woordvoerder maandagochtend niet zeggen.

De Dierenambulance Helmond zegt niets te weten over de ontsnapping en is ook niet op zoek naar het dier.

In het Utrechtse Lexmond ontsnapte onlangs ook een serval. Die is al wel weer gevangen.