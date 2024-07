Glasvezelnetwerken gesaboteerd in Frankrijk. Wie zijn verantwoordelijk voor de reeks incidenten?

In een opvallende reeks incidenten zijn glasvezelnetwerken van telecombedrijven op meerdere locaties in Frankrijk gesaboteerd. Opmerkelijk genoeg is de hoofdstad Parijs gespaard gebleven, aldus de politie.

Een golf van sabotage

De sabotage vond plaats in zes verschillende departementen verspreid over het land. Details over wat er precies is gebeurd, blijven vooralsnog vaag. De politie heeft geen nadere informatie vrijgegeven over de aard of omvang van de schade.

De aanval op de glasvezelnetwerken volgt kort op eerdere sabotageacties gericht tegen het Franse spoorwegnet. Deze vonden plaats vlak voor de opening van de Olympische Spelen , wat de timing van deze nieuwe sabotage extra verdacht maakt. Of er een verband is tussen beide acties, is nog niet bevestigd, maar de samenloop van gebeurtenissen doet wenkbrauwen fronsen.

Ultralinkse activisten

Ondertussen melden politiebronnen dat een ultralinkse activist in Frankrijk gearresteerd is op een terrein van de spoorwegen. De arrestatie was zondag, twee dagen na de sabotage van hogesnelheidslijnen (TGV's) in heel het land. De autoriteiten vermoeden dat een ultralinkse groep hier achter zit.

De autoriteiten onderzoeken de incidenten en proberen de verantwoordelijken op te sporen. De vraag blijft wie er precies achter deze gecoördineerde aanvallen zit en wat hun motieven zijn.