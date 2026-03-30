ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ontsnapte tbs'er opgepakt in Leeuwarden

door anp
maandag, 30 maart 2026 om 20:31
LEEUWARDEN (ANP) - Een tbs'er die maandagochtend in Groningen was ontsnapt, is aan het begin van de avond opgepakt in Leeuwarden. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van RTL Nieuws en NOS. Een speciaal opsporingsteam heeft hem op de openbare weg aangehouden. Het is nog niet bekend hoe het team hem heeft getraceerd en waar hij in de tussentijd is geweest.
De 41-jarige man ontsnapte aan zijn toezicht tijdens begeleide werkzaamheden in Groningen. Iets na 11.00 uur pinde hij in het Groningse Hoogezand. Sindsdien was hij spoorloos.
De man was in 2011 veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor een aantal zedenmisdrijven. Hij zat vast in het forensisch-psychiatrisch centrum Mesdag in Groningen.
loading

Loading