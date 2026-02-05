ECONOMIE
Separatistenleiders Nagorno-Karabach krijgen lange celstraffen

Samenleving
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 12:38
anp050226140 1
BAKOE (ANP/AFP) - Separatistenleiders van Nagorno-Karabach zijn in Azerbeidzjan veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Pro-Armeense separatisten hadden het gebied dertig jaar in handen, voordat het in 2023 weer onder controle kwam van de regering in Bakoe.
Het leger van Azerbeidzjan begon in september van dat jaar een offensief tegen de separatisten, die al snel hun wapens neerlegden en ermee instemden dat Nagorno-Karabach onder Bakoe zou vallen. Het gebied werd destijds vooral bewoond door etnische Armeniërs, zo'n 100.000 mensen. Die groep vluchtte massaal naar Armenië.
Na de machtswisseling arresteerde Azerbeidzjan separatistenleiders op verdenking van oorlogsmisdaden. Een militaire rechtbank heeft de toenmalige president van de separatistenregering, Araik Harutyunyan, nu veroordeeld tot levenslang, aldus staatspersbureau Azertag. Zijn twee voorgangers Arkady Ghukasyan en Bako Sahakyan kregen vanwege hun hogere leeftijd twintig jaar cel.
