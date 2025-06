Onweersbuien in zuidwesten vanaf vrijdag einde van de avond

DE BILT (ANP) - Stevige onweersbuien met windstoten en hagel in het zuidwesten van Nederland worden vanaf het einde van vrijdagavond verwacht. Het KNMI gaf daarvoor donderdag al code geel uit, en ging toen nog uit van de hele avond.

Code geel geldt voor Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Aan het eind van de avond en in de nacht naar zaterdag komen daar stevige onweersbuien voor, met plaatselijk zware windstoten en hagel. Ook valt er veel regen in korte tijd. Het KNMI stelt dat plaatselijk tuinen, kelders en tunnels kunnen onderlopen. Lokaal kan er meer dan 30 millimeter regen in een uur vallen.