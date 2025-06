Twee verdachten aangehouden in zoektocht naar vermiste jongen

EINDHOVEN (ANP) - In het onderzoek naar een sinds medio januari vermiste inmiddels 13-jarige jongen uit Eindhoven zijn donderdag twee verdachten aangehouden. De jongen is nog altijd niet gevonden. De verdachten zijn een 50-jarige man en een 40-jarige vrouw uit Valkenswaard. Zij behoren tot "de directe kring" van de vermiste jongen, meldt de politie vrijdag.

De politie stelt dat er op dit moment geen aanleiding is te vrezen voor het leven van de jongen. "Maar we maken ons wel zorgen over zijn welzijn na maanden in verborgenheid. Hij gaat waarschijnlijk niet naar school, waardoor er ook grote zorgen zijn over zijn (sociale) ontwikkeling en mentale gezondheid."

De tiener vertrok 14 januari met onbekende bestemming vanaf zijn verblijfadres. Al snel was het vermoeden dat hij onttrokken was aan het wettig over hem gestelde gezag. In de zoektocht naar de jongen heeft de politie onder meer een foto van het kind verspreid.

Het donderdag aangehouden tweetal zit vast.