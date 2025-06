Amerikaanse golfer Spaun aan de leiding na eerste dag US Open

OAKMONT (ANP/RTR) - De Amerikaanse golfer J.J. Spaun heeft na de eerste dag op de US Open in Oakmont de leiding genomen met een ronde van 66 slagen, 4 onder het baangemiddelde. Nummer 2 Thriston Lawrence uit Zuid-Afrika volgt op één slag.

Spaun was de enige speler tijdens de eerste dag op de Oakmont Country Club in Pennsylvania die geen enkele bogey maakte. Het beste resultaat op een major van de 34-jarige golfer tot deze week was de gedeelde 23e plaats op de Masters van 2022.

Titelverdediger Bryson DeChambeau uit de Verenigde Staten kwam niet verder dan een ronde van 73 slagen (+3), goed voor de gedeelde 49e plaats. Hij deelt die positie met Scottie Scheffler, de nummer 1 van de wereld en winnaar van het PGA Championship vorige maand. Rory McIlroy, winnaar van de Masters in april, had nog een slag meer nodig en staat gedeeld 62e.