Onzekerheid op spoor reden voor afgeschaalde dienstregeling NS

UTRECHT (ANP) - De situatie op het spoor blijft donderdag te onzeker om de gewone dienstregeling te rijden. Daarom rijdt NS opnieuw met 80 procent van de treinen, legt een woordvoerder van de treinvervoerder uit over de afgeschaalde dienstregeling deze dagen.

De kans op verstoringen en vertragingen blijft groter dan anders, ook al is het winterse weer donderdagochtend iets gekalmeerd. De woordvoerder legt uit dat bijvoorbeeld ijsklompen die vastzitten onder treinen op een wissel kunnen vallen, wat kan zorgen voor een wisselstoring.

Het rijden van minder treinen zorgt ervoor dat de impact van een vertraagde trein minder groot is op de rest van de dienstregeling. "Dan gaan de treinen elkaar niet in de weg rijden", aldus de woordvoerder. Hij benadrukt dat op veel trajecten nog steeds de normale dienstregeling rijdt en dat ook donderdag, net als de voorgaande dagen, minder mensen op pad zijn. Daardoor zijn er genoeg treinen om reizigers te vervoeren.