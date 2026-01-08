ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Onzekerheid op spoor reden voor afgeschaalde dienstregeling NS

Samenleving
door anp
donderdag, 08 januari 2026 om 11:04
anp080126093 1
UTRECHT (ANP) - De situatie op het spoor blijft donderdag te onzeker om de gewone dienstregeling te rijden. Daarom rijdt NS opnieuw met 80 procent van de treinen, legt een woordvoerder van de treinvervoerder uit over de afgeschaalde dienstregeling deze dagen.
De kans op verstoringen en vertragingen blijft groter dan anders, ook al is het winterse weer donderdagochtend iets gekalmeerd. De woordvoerder legt uit dat bijvoorbeeld ijsklompen die vastzitten onder treinen op een wissel kunnen vallen, wat kan zorgen voor een wisselstoring.
Het rijden van minder treinen zorgt ervoor dat de impact van een vertraagde trein minder groot is op de rest van de dienstregeling. "Dan gaan de treinen elkaar niet in de weg rijden", aldus de woordvoerder. Hij benadrukt dat op veel trajecten nog steeds de normale dienstregeling rijdt en dat ook donderdag, net als de voorgaande dagen, minder mensen op pad zijn. Daardoor zijn er genoeg treinen om reizigers te vervoeren.
loading

POPULAIR NIEUWS

197861320 l normal none

Welke hondenrassen leven het langst? Welke zijn het gezondst?

212131975_m

Nieuw soort tandpasta blokkeert bacterie die tandvlees sloopt

64807d0b-9645-4323-9965-223383441c7b

Waarom Amerika niet zonder Europa kan

ANP-546516217

Dit ene knopje kan je redden als je vastzit in de sneeuw en andere rijtips

Scherm­afbeelding 2026-01-08 om 05.52.02

Jack van Gelder afgedankt

Scherm­afbeelding 2026-01-08 om 06.28.34

Dit is de vraag die recruiters stellen om je emotionele intelligentie te testen

Loading