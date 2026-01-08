ECONOMIE
Israël meldt mislukte raketlancering in de Gazastrook

Samenleving
door anp
donderdag, 08 januari 2026 om 11:14
JERUZALEM (ANP/RTR) - De Israëlische krijgsmacht meldt een mislukte raketlancering richting Israël te hebben waargenomen in de Gazastrook. "Hamas heeft voor de tweede keer in 24 uur het bestand geschonden", aldus de strijdkrachten op X.
Het projectiel zou na de lancering zijn neergestort in de Gazastrook zelf, volgens Israël vlak bij een ziekenhuis. De krijgsmacht zegt dat het daarna de lanceerplek onder vuur heeft genomen.
Hamas heeft publiekelijk nog niet gereageerd. Een bron binnen de Palestijnse groep laat persbureau Reuters weten dat de Israëlische beschuldiging wordt onderzocht.
In de Gazastrook is sinds oktober vorig jaar een bestand van kracht. Sindsdien hebben beide partijen elkaar er herhaaldelijk van beschuldigd zich niet aan de afspraken te houden.
