ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ooggetuige beschrijft kantelen Nederlandse bus in Zwitserland

Samenleving
door Redactie
vrijdag, 11 september 2026 om 9:31
bijgewerkt om vrijdag, 11 september 2026 om 9:35
anp110926067 1
Volg ons op Google Nieuws
De werkgever van een ooggetuige van het ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland vertelt tegen de Zwitserse radio hoe zijn collega het ongeluk zag gebeuren. "Hij reed voor de bus, en reed gewoon door, toen er iets verschrikkelijks achter hem gebeurde", aldus de eigenaar van een nabijgelegen garage tegen publieke omroep RTS. "Er klonk veel herrie, waarna hij zag dat de bus was gekanteld."
Donderdag verongelukte de bus met circa 50 Nederlandse inzittenden tussen het Zwitserse Susch en Zernez, in het oostelijke kanton Graubünden. Daarbij overleed een nog onbekend aantal inzittenden en ook raakten mensen gewond. Naar verwachting komt de kantonpolitie nog vrijdagochtend met een update over hun toestand en een mogelijke verklaring voor het voorval.
Volgens een correspondent van het Vlaamse VRT zouden de inzittenden veelal ouderen zijn. De bus zou op een meerdaagse trip door het gebied zijn geweest, aldus Zwitserse media.
loading

POPULAIR NIEUWS

176219159_m (1)

Hoe vaak wast de gemiddelde Nederlander zichzelf? En zijn beddengoed?

wilders trekt omstreden wetsvoorstellen voorlopig in1704707347

Asielaanvragen dalen hard in Nederland, en kans op inwilliging keldert nog sneller

8cad6670-ac63-11f1-be57-03729df1d736

Jonge zwarte vrouw opgehangen aan boom in VS, politie komt nu eindelijk in actie

ecb vindt het nog te vroeg om te praten over renteverlaging1706194708

ECB verhoogt rente opnieuw: dit betekent het voor je hypotheek, spaargeld en lening

shutterstock_2675967219 (1)

Pas op voor deze slimme phishingtruc: de nepsite verschijnt pas in je eigen browser

241112796_m

Voor een appel en een ei naar deze prachtige steden: dit zijn de goedkoopste Europese treindeals, zonder overstap

Loading