Ooggetuige beschrijft kantelen Nederlandse bus in Zwitserland

De werkgever van een ooggetuige van het ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland vertelt tegen de Zwitserse radio hoe zijn collega het ongeluk zag gebeuren. "Hij reed voor de bus, en reed gewoon door, toen er iets verschrikkelijks achter hem gebeurde", aldus de eigenaar van een nabijgelegen garage tegen publieke omroep RTS. "Er klonk veel herrie, waarna hij zag dat de bus was gekanteld."

Donderdag verongelukte de bus met circa 50 Nederlandse inzittenden tussen het Zwitserse Susch en Zernez, in het oostelijke kanton Graubünden. Daarbij overleed een nog onbekend aantal inzittenden en ook raakten mensen gewond. Naar verwachting komt de kantonpolitie nog vrijdagochtend met een update over hun toestand en een mogelijke verklaring voor het voorval.

Volgens een correspondent van het Vlaamse VRT zouden de inzittenden veelal ouderen zijn. De bus zou op een meerdaagse trip door het gebied zijn geweest, aldus Zwitserse media.