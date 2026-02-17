Ook AfD in Nedersaksen aangemerkt als extremistisch

HANNOVER (ANP/DPA) - De tak van anti-immigratiepartij Alternative für Deutschland (AfD) in het aan Nederland grenzende Nedersaksen is daar aangemerkt als extremistisch. Dat gebeurde door de veiligheidsdienst van de deelstaat. De AfD is landelijk de grootste oppositiepartij en staat hoog in de peilingen.

Samenwerking met de rechtspopulistische partij ligt politiek evenwel zeer gevoelig. "Het grootste gevaar voor onze samenleving komt van extreemrechts en volgens deze classificatie valt de AfD in Nedersaksen duidelijk in deze categorie", concludeerde de sociaaldemocratische deelstaatminister Daniela Behrens (Binnenlandse Zaken).

Meerdere afdelingen van de partij zijn door de autoriteiten aangemerkt als extremistisch. Dat geeft veiligheidsdiensten meer bevoegdheden bij onderzoeken naar de AfD.