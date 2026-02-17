ECONOMIE
Israël zet stap richting militair tribunaal voor 7 oktober

Samenleving
door anp
dinsdag, 17 februari 2026 om 14:08
anp170226105 1
JERUZALEM (ANP) - Zaken van het tribunaal voor Hamasstrijders die worden verdacht van betrokkenheid bij de aanvallen op Israël op 7 oktober 2023, komen te vallen onder de hoogste aanklager van het Israëlische leger, Itay Offir. Dat zegt procureur-generaal Gali Baharav-Miara tegen het Israëlische nieuwsmedium ynet. De speciale militaire rechtbank moet nog worden opgericht. Tegen meer dan 300 Hamasstrijders liggen al aanklachten klaar, zo werd onlangs bekend.
De stap volgt op een besluit van het Israëlische parlement waarmee de oprichting van een dergelijk tribunaal dichterbij is gekomen. Die wetgeving dicteert dat verantwoordelijken kunnen worden vervolgd voor zaken als oorlogsmisdaden, moord, verkrachting, ontvoering en plundering in de periode van 7 tot en met 10 oktober. Ook zij die nadien misdrijven begingen tegen Israëlische gijzelaars kunnen worden vervolgd.
Dat Israël een tribunaal wil oprichten, was al langer bekend. Discussies daarover lagen enige tijd stil, totdat de laatste gijzelaars vrijkwamen.
