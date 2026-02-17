Wielrenner Evenepoel wint tijdrit en gaat aan kop in UAE Tour

HUDAYRIYAT ISLAND (ANP) - De Belgische wielrenner Remco Evenepoel heeft de tweede etappe van de UAE Tour in de Verenigde Arabische Emiraten gewonnen, een individuele tijdrit over 12 kilometer. Hij was zes seconden sneller dan de nummer 2 Joshua Tarling (INEOS Grenadiers) uit Groot-Brittannië.

Evenepoel, die voor Red Bull-Bora-hansgrohe rijdt, staat nu eerste in het algemeen klassement. Hij neemt de leiding over van Isaac del Toro, die maandag de eerste etappe won. De Mexicaan van UAE Team Emirates verloor 42 seconden op Evenepoel. Hij staat nu tiende in het algemeen klassement.

Evenepoel reed met 56,1 kilometer per uur over een afstand van 12,2 kilometer zijn snelste tijdrit ooit, zo stelde de organisatie van de UAE Tour. "Het was het ideale parcours om zo snel te rijden", zei Evenepoel tijdens een flashinterview. "Een compleet vlak traject en niet supertechnisch. Ik ben erg blij dat het vandaag is gelukt." Voor Evenepoel was het al de zesde zege dit jaar. Eerder won hij met zijn team ook al een ploegentijdrit op Mallorca.

Wilco Kelderman

Beste Nederlander was Wilco Kelderman van Visma-Lease a Bike. Hij werd zestiende.

De UAE Tour duurt nog tot en met zondag.