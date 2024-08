Ook buitenlandse media enthousiast over goud Hassan op marathon

Niet alleen in Nederland is enthousiast gereageerd op de overwinning van Sifan Hassan op de olympische marathon in Parijs. Ook buitenlandse media doen met verwondering verslag van de winst.

"Wat een eindsprint!" kopt het Belgische Sporza. De Britse krant The Guardian schrijft dat Hassan won dankzij haar eindsprint met "enorm effect", en heeft het over een "sensationele gouden medaille".

Volgens het Franse persbureau AFP leverde Hassan een "perfecte eindsprint" die "memorabel goud" opleverde. De Franse krant Le Parisien spreekt over een "waanzinnige finale" en een "sublieme prestatie" van Hassan. Dat de Nederlandse ook nog eens het olympisch record verbeterde, is volgens de krant "de kers op de taart".

De sporttak van The New York Times, The Athletic, heeft het over "misschien de meest dramatische en competitieve olympische marathon ooit" en schrijft dat Hassan een "van de opmerkelijkste drievoudige titels ooit heeft gewonnen, verwijzend naar haar bronzen medailles op de 5000 en 10.000 meter eerder deze Spelen.