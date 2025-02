Ook CNN en andere media verliezen vast kantoor in Pentagon

WASHINGTON (ANP/RTR) - Meer Amerikaanse media moeten hun vaste kantoorruimte in het Pentagon gedag zeggen, meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie vrijdag. Tv-zender CNN, de kranten The Washington Post en The Hill en defensienieuwssite The War Zone verliezen hun redactieruimte.

The New York Times, NBC News, Politico en National Public Radio kregen vorige week al te horen dat ze hun vaste werkplekken in het Pentagon moeten verlaten.

De werkplekken gaan naar onder meer The New York Post, One America News Network, Breitbart News Network en HuffPost News. Veel van deze media worden over het algemeen gezien als media die duidelijk sympathieker staan tegenover Trump en zijn beleid dan de media van wie zij de kantoren in het Pentagon overnemen.

Het Pentagon wil de media die een vaste plek in het ministerie hebben jaarlijks rouleren. De verslaggevers die hun kantoor moeten opgeven, mogen wel verslag blijven doen. "De enige verandering is het opgeven van hun fysieke werkplekken in het gebouw", meldde een woordvoerder vorige week.