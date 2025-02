Zo bouw je een vlonder die heel lang meegaat

Een vlonder is een prachtige toevoeging aan je tuin, ideaal voor ontspanning en gezelligheid. Maar helaas worden vlonders vaak niet goed aangelegd, waardoor ze kunnen verzakken, rotten of breken. Met de juiste aanpak en materialen kun je echter een vlonder bouwen die tientallen jaren meegaat. In dit artikel bespreken we stap voor stap hoe je dit aanpakt.

Een goede fundering is de basis van een duurzame vlonder

Een stevige fundering is noodzakelijk voor de levensduur van je vlonder. Begin met het egaliseren van de ondergrond en zorg dat deze waterpas is. Gebruik bij voorkeur geel zand als ondergrond en vermijd zwart zand. Controleer ook of er geen kabels of leidingen liggen op de plek waar je de vlonder wilt bouwen.

Leg vervolgens een worteldoek om te voorkomen dat onkruid tussen de planken doorgroeit. Plaats op het worteldoek betontegels op ongeveer een meter afstand van elkaar over het hele oppervlak. Deze tegels dienen als fundering en voorkomen dat de onderliggers wegzakken in het zand. Voor extra duurzaamheid kun je op de tegels kleine rubberen plaatjes leggen, zodat de onderliggers niet direct op de tegels liggen en beter kunnen ventileren.

Kies de juiste materialen voor je vlonder

De materiaalkeuze bepaalt in grote mate hoe lang je vlonder meegaat. Voor de onderliggers is het belangrijk om stabiel hout te kiezen dat weinig werkt, zoals geïmpregneerd naaldhout of Bangkirai. Een kromme onderligger is lastig te vervangen zonder de hele vlonder te demonteren.

Voor de vlonderplanken zelf zijn er twee duurzame opties:

Cederhout bevat van nature conserverende oliën die het hout beschermen tegen rot.

Geïmpregneerd vurenhout is behandeld met chemicaliën om rot te voorkomen en is vaak betaalbaarder dan cederhout.

Gebruik hapax fixing pro voor de beste bevestiging

Let bij de keuze van het hout ook op de hardheid. Voor intensief gebruikte vlonders is harder hout aan te raden, omdat dit minder snel slijt.

Minimaliseer hout-op-hout contact

Zelfs rotbestendig hout kan gaan rotten als het constant vochtig blijft. Om dit te voorkomen, is het verstandig om direct contact tussen houten onderdelen te minimaliseren. Laat bijvoorbeeld een kleine ruimte tussen de uiteinden van de balken en de liggers, zodat water kan weglopen en het hout kan drogen. Dit vermindert de kans op vochtophoping en rot.

Gebruik composiet vlonderplanken

Hoewel hout traditioneel het meest gebruikte materiaal is voor vlonders, heeft composietmateriaal enkele voordelen die bijdragen aan een langere levensduur:

Composiet rot niet, splintert niet en is bestand tegen insecten.

In tegenstelling tot hout hoeft composiet niet geschuurd of geverfd te worden.

Veel composietplanken kunnen met onzichtbare bevestigingssystemen worden geïnstalleerd, waardoor er geen schroeven of spijkers zichtbaar zijn.

Houd er rekening mee dat composietplanken specifieke eisen stellen aan de afstand tussen de onderliggers. Raadpleeg de aanbevelingen van de fabrikant om ervoor te zorgen dat je vlonder de juiste ondersteuning heeft.

Afwerking en onderhoud van de vlonder

Een goede afwerking en regelmatig onderhoud verlengen de levensduur van je vlonder:

Zorg voor een tussenruimte van 5 tot 10 millimeter tussen de vlonderplanken. Hout werkt onder invloed van vocht en temperatuur, en deze ruimte voorkomt dat de planken bij uitzetting tegen elkaar drukken.

Maak de vlonder minstens één keer per jaar schoon om groene aanslag en vuil te verwijderen. Gebruik hiervoor een harde borstel, water en eventueel wat zeep. Vermijd het gebruik van een hogedrukreiniger, omdat deze het oppervlak van de planken kan beschadigen, waardoor vuil zich sneller ophoopt.

Door deze stappen te volgen en aandacht te besteden aan zowel de constructie als het onderhoud, kun je een vlonder bouwen die niet alleen prachtig oogt, maar ook tientallen jaren meegaat.