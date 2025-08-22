ECONOMIE
Ook derde SAIL-dag verloopt voorspoedig, ondanks iets minder weer

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 18:09
anp220825173 1
AMSTERDAM (ANP) - Ook de derde dag van SAIL in Amsterdam is voorspoedig verlopen. Dat laat een woordvoerder van Port of Amsterdam weten. Op een kleine recreatiejacht na die water maakte, waren er vrijdag volgens haar geen noemenswaardige incidenten tijdens het nautische evenement. "Het jachtje hebben we kunnen helpen", zegt ze. Het ging om een boot in het publiek.
Ook het weer had geen invloed op het evenement. Het was vrijdag iets minder zonnig dan de afgelopen twee dagen, met af en toe een kleine bui. "Maar dat was allemaal niet heel ernstig. Het bleef gezellig druk."
