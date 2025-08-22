ECONOMIE
Van der Poel kan ook winnen zonder 'beste benen'

Sport
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 18:02
GERAARDSBERGEN (ANP) - Mathieu van der Poel had naar eigen zeggen niet de beste benen, maar wist niettemin de derde etappe van de Renewi Tour te winnen. Met een uiterste krachtsinspanning sprintte hij in Geraardsbergen zijn Belgische medevluchters Arnaud De Lie en Tim Wellens eraf. "Ik had niet de beste benen, maar ging ook niet echt kapot. Dat is exact wat ik nodig heb om in een betere vorm te komen: lang diep gaan", zei hij bij de finish tegen Sporza.
Van der Poel maakt in de etappekoers door Nederland en België zijn rentree nadat hij in de Tour de France moest opgeven met een longontsteking. Hij ziet de ronde als een goede voorbereiding op het WK mountainbiken op 14 september. "Het zal nog beter moeten, maar om die reden rijd ik ook hier en deze rit rijd ik graag."
De renner van Alpecin-Deceuninck heeft in het algemeen klassement één seconde achterstand op De Lie. "Ik probeer voor de eindwinst te gaan, maar er komen nog twee lastige etappes. Ik mikte op ritwinst en dat is gelukt. De rest is bonus."
