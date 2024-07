Ook dit jaar speciale 'safetycar' bij Nijmeegse Vierdaagse

NIJMEGEN (ANP) - Bij de Nijmeegse Vierdaagse die dinsdag begint, laat de organisatie ook dit jaar een zogeheten 'safetycar' rijden. De auto vertrekt 's ochtends voordat de wandelaars starten, en controleert of het hele parcours klaar is voor alle lopers. De wagen rijdt met een gemiddelde snelheid van 8 kilometer per uur en mag niet worden ingehaald door wandelaars.

Vorig jaar was de auto nog een proef, maar volgens een woordvoerster van het wandelevenement is de proef geslaagd. "Het is puur bedoeld voor de veiligheid van de wandelaars", zegt zij. "Wij kunnen gewoon garanderen dat achter de safetycar alles in gereedheid is gebracht. Dat het parcours veilig en afgezet is, dat er geen verkeer meer is. En dat de medische en controleposten in gereedheid zijn gebracht."

In het verleden ontstonden er onveilige situaties door mensen die in hoog tempo over het parcours liepen. Zo kwam het wel eens voor dat wandelaars over een onverlichte weg liepen, die nog niet voor de Vierdaagse was afgezet. Snelle wandelaars hadden vorig jaar kritiek op de maatregel, maar de organisatie wijst erop dat de veiligheid vooropstaat. Overigens is snelwandelen en hardlopen verboden bij de Vierdaagse.

Het inhalen van de auto kan ertoe leiden dat een (mobiele) controlepost wordt gemist. Dat leidt vervolgens automatisch tot diskwalificatie bij binnenkomst in Nijmegen.