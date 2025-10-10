Ook Duitsland mag begrotingstekort laten oplopen voor defensie

LUXEMBURG (ANP) - Ook Duitsland mag de komende jaren zijn begrotingstekort laten oplopen om extra in defensie te kunnen investeren. De EU-ministers van Financiën zijn hiermee vrijdag in Luxemburg akkoord gegaan op voorstel van de Europese Commissie.

Het verzoek van vijftien andere EU-lidstaten om van deze ontsnappingsclausule gebruik te maken, was al eerder goedgekeurd. Nederland had geen aanvraag ingediend.

Voor deze zestien landen worden de extra uitgaven voor defensie niet meegeteld bij de omvang van de overheidsschuld en het begrotingstekort. Dat tekort mag volgens EU-regels maximaal 3 procent zijn van de omvang van de economie en de staatsschuld hooguit 60 procent. De uitzondering geldt voor vier jaar en voor maximaal 1,5 procent van de omvang van de economie.

De Europese Commissie wil dat de 27 EU-lidstaten de komende vier jaar samen 650 miljard euro extra investeren in defensie. Dat bedrag maakt deel uit van het EU-herbewapeningsplan dat in totaal 800 miljard euro omvat.