Tsunamiwaarschuwing na nieuwe aardbeving bij Filipijnen

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 14:26
QUEZON CITY (ANP/RTR) - Bij de Filipijnse kust heeft een aardbeving met een kracht van 6,9 op de schaal van Richter plaatsgevonden. Die kan een "levensbedreigende" tsunami veroorzaken, waarschuwt het Filipijnse Instituut voor Vulkanologie en Seismologie. Mensen in drie kustprovincies op het Filipijnse eiland Mindanao worden verzocht weg te blijven van de kust en naar hoger gelegen gebied te trekken.
Donderdagnacht gaven Indonesië en de Filipijnen ook een tsunamiwaarschuwing nadat een aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter had plaatsgevonden bij de Filipijnse kust. Bij die aardbeving kwamen ten minste zes mensen om het leven.
Vorige week dinsdag vond de zwaarste aardbeving op de Filipijnen in lange tijd plaats. Daarbij kwamen 74 mensen om het leven.
