Ook geen steun voor radicaal-rechtse penningmeester Europarlement

STRAATSBURG (ANP) - De radicaal-rechtse politieke groepering Patriotten voor Europa mag geen penningmeester in het Europees Parlement leveren. De kandidaat voor deze functie kreeg woensdag onvoldoende steun van het Europees Parlement. Hiermee hebben de Patriotten voor Europa geen enkele post weten te bemachtigen in het Bureau van het Europees Parlement.

Dat Bureau bestaat uit voorzitter Roberta Metsola, veertien vicevoorzitters en vijf penningmeesters. Dinsdag lukte het twee Europarlementariërs niet om een van de veertien vicevoorzitters van het Europees Parlement te leveren.

De groepering had vorige week gezegd dat zij recht had op een aantal posten binnen dat Bureau, als derde politieke groepering in het Europees Parlement. De nieuwe groepering, een initiatief van de Hongaarse premier Viktor Orbán, telt 84 van de 720 Europarlementariërs. De PVV van Geert Wilders maakt deel uit van de groepering.

Cordon sanitaire

Omdat het een geheime stemming is, kan net zoals dinsdag niet met zekerheid worden gezegd of het wegstemmen van de kandidaat van de Patriotten het gevolg is van de aangekondigde cordon sanitaire van een aantal politieke groeperingen tegen radicaal rechtse politieke groeperingen zoals de Patriotten en de Groep Europa van Soevereine Naties (ESN).

Het rechts-conservatieve ECR kreeg wel een post als penningmeester, zoals het dinsdag al steun kreeg voor twee vicevoorzitters. Voor de partij van de Italiaanse premier Giorgia Meloni lijkt daarmee de uitsluitingsafspraak niet van toepassing.

Twee kandidaten namens de EVP, de grootste politieke groepering, zijn gekozen tot penningmeester. De Sociaaldemocraten en de liberale Renew leveren er elk een.