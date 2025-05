Ook Haagse basisscholen willen extern inhuren leraren beperken

DEN HAAG (ANP) - Ook basisscholen in Den Haag willen minder vaak externe leraren inhuren. "Het uitgangspunt: geen externe leraren, tenzij er geen andere optie is. Schoolbesturen zetten zich in om personeel vast aan de school te binden en niet afhankelijk te zijn van externen", aldus een woordvoerder van onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer.

Amsterdamse basisscholen willen zo veel mogelijk leraren in vaste dienst nemen. Ze hebben maandag aangekondigd dat ze de inhuur van externe leerkrachten afbouwen. Dat besluit geldt voor alle openbare, bijzondere en speciale basisscholen in Amsterdam, Weesp, Diemen en Duivendrecht.

Volgens de woordvoerder van wethouder Bredemeijer is dit ook in Den Haag "onderwerp van gesprek. Schoolbesturen zijn zich ervan bewust dat externe inhuur onwenselijk is."