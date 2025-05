Verdachte doden 11-jarig meisje: kan niet naar mezelf kijken

UTRECHT (ANP) - De 29-jarige Hamzah L. die verdacht wordt van het doodsteken van een 11-jarig meisje afgelopen februari in Nieuwegein, heeft "ontzettend veel spijt". Hij zei dat hij last had van wanen, in een psychose verkeerde en drugs had gebruikt. Hij is zich nadien naar eigen zeggen steeds meer gaan herinneren van wat hij heeft gedaan. "Ik kan niet naar mezelf kijken, ik ben er echt kapot van", vertelde hij maandag in de rechtbank in Utrecht, tijdens de eerste voorbereidende zitting.

L. vertelde de ouders van het meisje, die ook in de rechtbank waren, dat het hem speet. "Maar ik weet dat dat niks goed maakt."

Het meisje werd op 1 februari in de Anemoonstraat doodgestoken. Ze was een toevallig slachtoffer. Haar broertje en buurtkinderen zagen het gebeuren. De verdachte werd kort erna in de buurt van die straat aangehouden.

L. was al in beeld bij politie en justitie en stond sinds 2022 onder toezicht van de reclassering.