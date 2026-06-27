ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ook heetste dag ooit gemeten in Denemarken en Tsjechië

Samenleving
door anp
zaterdag, 27 juni 2026 om 17:23
anp270626156 1
KOPENHAGEN/PRAAG (ANP/AFP) - In Denemarken en Tsjechië zijn de hoogste temperaturen ooit gemeten. In Denemarken was het zaterdag 37 graden in Aarhus en in Tsjechië werd het even ten noorden van Praag 40,6 graden.
De twee landen hebben, net als veel andere Europese landen, al dagen te maken met een hittegolf. Maar de weerdiensten in beide landen waarschuwen dat de temperaturen deze zaterdag nog kunnen stijgen. "De dag is nog niet voorbij...", schrijft het Deense DMI op X.
De afgelopen dagen werden in veel Europese landen hitterecords gevestigd. Onder meer in Frankrijk en Duitsland ging het om de hoogste temperaturen ooit, in België en het Verenigd Koninkrijk ging het om bijvoorbeeld de heetste nacht en warmste junidag ooit.
loading

POPULAIR NIEUWS

dc189c9f609ddcd559399790e633c24c45249325

Als je deze gele brief van Justitie krijgt kun je maar beter openmaken

gandr-collage

Alarm in Moskou : Poetin vreest een opstand binnen zijn eigen leger.

generated-image

Hitte laat asfalt knappen: snelwegen deels dicht, reizigers gewaarschuwd

ANP-561096984

Je vaste gasprijs was helemaal niet vast: tot €425 extra per jaar

shutterstock_2207705247

Pas op als je dit jaar van baan wisselt: zo verlies je duizenden euro's aan pensioencompensatie

geen code geel meer om onweer alleen nog in limburg1692881806

Waarom je bij onweer nooit moet gaan douchen

Loading