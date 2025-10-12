Ook Starmer en Guterres naar Gazatop in Egypte

SHARM-EL-SHEIKH (ANP/RTR/AFP) - Secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres is maandag bij de top in Egypte waarin de toekomst van Gaza wordt besproken. Ook de Britse premier Keir Starmer zal daar aanwezig zijn.

De top, die plaatsvindt in badplaats Sharm-el-Sheikh, wordt voorgezeten door de presidenten van de Verenigde Staten en Egypte, Donald Trump en Abdel Fatah al-Sisi. Eerder meldde het Elysée, het kantoor van Emmanuel Macron, dat de Franse president maandag ook naar Egypte afreist.

Het kantoor van Starmer bevestigde in de aankondiging dat tijdens de internationale top in Egypte de vredesovereenkomst ceremonieel wordt ondertekend. Een vertegenwoordiger van Hamas liet eerder zaterdag aan het Franse persbureau AFP weten dat die beweging daar niet bij aanwezig zal zijn. "We bemoeien ons niet met de officiële ondertekening", aldus de zegsman, die aangaf dat de onderhandelingen over een staakt-het-vuren "voornamelijk via Egyptische en Qatarese bemiddelaars zijn gevoerd".