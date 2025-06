Wielrenster Reusser blijft Vollering voor in Zwitserland

KÜSSNACHT (ANP) - Wielrenster Marlen Reusser heeft de Ronde van Zwitserland gewonnen. Ze ging in de slotfase van de vierde en laatste etappe in de aanval en kwam solo over de finish.

Reusser begon de laatste etappe met een voorsprong van 3 seconden op Demi Vollering, de winnares van vorig jaar. Het duo maakte deel uit van een kopgroep van vijf rensters. Reusser besloot haar voorsprong niet alleen te verdedigen en demarreerde ruim 10 kilometer voor de finish. De Poolse Katarzyna Niewiadoma kwam op een achterstand van 28 seconden als tweede over de finish. Vollering finishte als derde in dezelfde tijd en werd tweede in het algemeen klassement.

Vollering won de afgelopen maanden de Vuelta, Ronde van Baskenland en Ronde van Catalonië. Ze heeft nu behoefte aan rust op weg naar de Tour de France Femmes. "Ik heb dit jaar al veel gewonnen, maar de afgelopen dagen heb ik mezelf wel geforceerd", vertelde ze aan verslaggevers bij de finish. "Ik voelde me vanaf het begin van de ronde helemaal niet goed. Misschien vecht ik tegen een griepje. Maar nu moet ik mezelf tijd geven om bij te komen."

De vierde etappe was 129 kilometer lang en begon en eindigde in Küssnacht.