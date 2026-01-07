Ook in buitenland overlast door winters weer

PARIJS (ANP) - Het winterse weer leidt niet alleen in Nederland tot problemen. Ook Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk kampen met overlast door een sneeuwstorm, die door de Franse weerdienst de naam Goretti heeft gekregen.

In Frankrijk stond woensdagochtend meer dan 1600 kilometer file. Door de gladheid ontstonden meerdere ongelukken. In 32 departementen in Frankrijk geldt daarom code oranje. Dat betekent dat vrachtwagens en schoolbussen de weg niet op mogen.

Ook in België ligt op de meeste plekken een goed pak sneeuw. Daardoor ligt onder meer het werk in de haven van Antwerpen stil en rijdt een enkele trein niet meer. Toch valt het over het algemeen mee, zegt spoorwegmaatschappij NMBS tegen de VRT. "We merken wel wat problemen met Eurocity Direct-treinen onder andere, maar die zijn afkomstig van onze noorderburen, die misschien meer problemen hebben. Maar bij ons valt het goed mee."