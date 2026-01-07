ECONOMIE
Stroomvoorziening in Berlijn na dagen uitval hersteld

Samenleving
door anp
woensdag, 07 januari 2026 om 12:02
BERLIJN (ANP) - Alle woningen en bedrijven zijn na een dagenlange stroomstoring in Berlijn weer aangesloten op het net. Er is een tijdelijke kabel aangelegd en in gebruik genomen, meldt netbeheerder Stromnetz Berlin. In de loop van woensdag krijgen alle adressen geleidelijk weer stroom.
Zaterdag kwamen door brandstichting 45.000 woningen en 2200 bedrijven in het zuidwesten van de stad zonder stroom te zitten. Volgens burgemeester Kai Wegner werden 100.000 mensen getroffen. Het stroombedrijf had bij een deel van de aansluitingen al elektriciteit hersteld, maar meldde woensdagochtend vroeg dat nog 19.900 woningen en 850 bedrijven in het donker zaten.
Het werk is eerder klaar dan verwacht. Aanvankelijk werd gemeld dat de stroom het pas in de loop van donderdag weer zou doen. Woensdag kan wel nog kortdurend uitval voorkomen, waarschuwt de beheerder.
De links-extremistische Vulkangruppe heeft de verantwoordelijkheid voor de brand opgeëist.
