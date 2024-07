Ook in Dortmund lopen Oranjesupporters in fanwalk naar stadion

DEN HAAG (ANP) - Voorafgaand aan de halve finale op het EK voetbal is er woensdag weer een fanwalk van Oranjesupporters. Volgens een woordvoerder van de KNVB lopen de fans gezamenlijk naar het stadion, zoals ook bij voorgaande wedstrijden het geval was. Nederland speelt woensdagavond om 21.00 uur in Dortmund de halve finale tegen Engeland.

Beelden van een feestende stoet Nederlandse fans gingen eerder dit EK de hele wereld over. Over de Oranje Fanzone in Dortmund, waar supporters zonder kaartje de wedstrijd kunnen zien, kan de woordvoerder nog niets zeggen. De KNVB, die hierover nog in overleg is met de gemeente, verwacht zo'n 75.000 tot 80.000 Nederlanders in de Duitse stad.