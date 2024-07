Ook juni brak wereldwijd temperatuurrecord

BONN (ANP) - In juni is wereldwijd een gemiddelde temperatuur van 16,66 graden gemeten. Nog nooit was het in die maand zo warm. Het is de dertiende maand op rij met een temperatuurrecord. "Dit is meer dan een afwijking in de statistiek. Dit toont een grote en voortgaande verschuiving in ons klimaat. Zelfs als deze reeks extremen ooit eindigt, zullen we nieuwe records krijgen. Dit is onvermijdelijk, tenzij we stoppen met broeikasgassen in de lucht en de oceanen te stoppen", aldus directeur Carlo Buontempo van de Europese klimaatdienst Copernicus.

De gemiddelde temperatuur in juni lag 1,5 graad hoger dan het juni-gemiddelde voor de jaren van 1850 tot 1900. Dat is de periode voor de opkomst van de wereldwijde massa-industrie. Voor klimaatdeskundigen is dat tijdvak een meetpunt. Landen hebben afgesproken dat ze alles op alles zetten om de stijging van de gemiddelde temperatuur onder de grens van 1,5 graad te houden. Juni is nu de twaalfde achtereenvolgende maand dat dit niet lukt.

Binnen Europa was het vooral warm in Turkije en de Balkan. In West-Europa waren de temperaturen rond het gemiddelde. Het was bijzonder nat in onder meer Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en Italië. Zware regenval leidde daar tot overstromingen.

Gemiddeld 20,85 graden

De temperaturen boven het zeeoppervlak waren gemiddeld 20,85 graden. Ook dat is het hoogste niveau ooit gemeten voor juni, en het is de vijftiende maand op rij met een record voor de temperatuur boven zee.

De hoge temperaturen leiden tot het smelten van ijskappen. De hoeveelheid zee-ijs bij de Zuidpool was 12 procent lager dan gemiddeld. Alleen in juni vorig jaar was er nog minder ijs.

Zorgen bij Greenpeace

"Dit hitterecord is diep zorgwekkend. Miljoenen mensen zijn de afgelopen maand getroffen door extreem weer", reageert Maarten de Zeeuw van Greenpeace Nederland. "Van China en India tot Griekenland en Italië, van Saudi-Arabië tot Jamaica en de VS, hebben overstromingen, branden en hittegolven huizen verwoest, levens geëist en de gezondheid van mensen geschaad. Juist de mensen die het minst de klimaatcrisis veroorzaakten, worden het hardst getroffen", zegt hij. "We moeten de olifant in de kamer benoemen: een handvol internationale olie- en gasbedrijven zijn de hoofdverantwoordelijke voor het aanwakkeren van extreem weer."