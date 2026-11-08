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Ook koetsiers gewond bij schietpartij in Krakau

Samenleving
door anp
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KRAKAU (ANP/DPA) - Meerdere koetsiers die met paardenkoetsen door Krakau rijden, raakten ernstig gewond bij de schietpartij in de stad. Dat meldde hun brancheorganisatie. De paarden liepen alleen lichte verwondingen op.
In de Poolse stad begon zaterdag een man te schieten op een druk plein in het historische centrum. Er vielen zeker zes doden en minstens zestien personen raakten gewond, onder wie ook buitenlanders.
Het plein waar de schietpartij plaatsvond, is populair onder toeristen. Er beginnen daar koetsritten en er zijn horecazaken gevestigd.
Nationale rouw
"Veel van onze collega's zijn getroffen", zei een bestuurder van de koetsiersorganisatie volgens persbureau PAP. "Twee van hen vechten voor hun leven en meerdere collega's hebben ernstig letsel opgelopen."
De schutter is later zelf neergeschoten door agenten en raakte ernstig gewond. De autoriteiten ontdekten later nog drie lichamen in de woning van de Pool. De autoriteiten hebben twee dagen van nationale rouw afgekondigd.
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