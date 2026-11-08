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Schade in Saudische hoofdstad gemeld na nieuwe aanvallen

Samenleving
door anp
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RIYAD (ANP/AFP/RTR) - De Saudische hoofdstad Riyad is opnieuw onder vuur genomen. Er waren harde explosies te horen en getuigen zeggen dat het financiële district is getroffen. Daar zou een gebouw van staatsoliegigant Aramco schade hebben opgelopen.
Er was voor de ontploffingen al een waarschuwing afgegeven in de regio Riyad. Burgers kregen later te horen dat het gevaar was geweken.
De autoriteiten lieten weten dat raketten waren onderschept die richting Riyad vlogen. Die zouden door de Houthi's in Jemen zijn afgevuurd.
Jemenitische burgeroorlog
Saudi-Arabië steunt in dat buurland de tegenstanders van de Houthi's. Die zwaarbewapende beweging heeft nauwe banden met Iran en verdreef in 2014 de Jemenitische regering uit hoofdstad Sanaa.
De Saudiërs mengden zich toen ook al in de Jemenitische burgeroorlog. In 2022 volgde een bestand en daarna sluimerde het conflict jarenlang. Dit jaar laaide de strijd weer op.
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