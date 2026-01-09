ECONOMIE
Ook komende dagen kan winterweer bezorging kranten hinderen

Samenleving
door anp
vrijdag, 09 januari 2026 om 16:52
AMSTERDAM (ANP) - Ook de komende dagen kunnen krantenbezorgers hinder ondervinden van de kou en gladheid. Dat laten uitgeverijen DPG Media en Mediahuis weten. Dat betekent dat de krant misschien later komt of in sommige gebieden niet bezorgd kan worden.
"Wij hebben onze bezorgers één duidelijke instructie meegegeven: een krant is nooit een val- of slippartij waard", schrijft bijvoorbeeld de Volkskrant in een servicebericht aan abonnees. DPG geeft onder meer het Algemeen Dagblad, de Volkskrant en Trouw uit.
"Onze bezorgers gaan in de vroege uren met veel inzet op pad om de krant bij u op de mat te krijgen. Soms zijn de wegen echter zo glad dat het simpelweg te gevaarlijk is", schrijft de Volkskrant. De krant maakt in het bericht alvast excuses als abonnees hun fysieke krant niet tijdig krijgen.
Mediahuis, dat titels als De Telegraaf, Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant voert, laat weten dat de deadline en druktijd voor de zaterdagkranten een halfuur zijn vervroegd. De afgelopen week was dat een uur eerder. "We hopen zo de bezorgtijden te kunnen halen. We gaan ervan uit dat iedereen de bezorgtijden redt. Zo nee, dan worden abonnees per mail geïnformeerd", zegt een woordvoerster.
