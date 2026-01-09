Taakstraf voor brengen Hitlergroet bij anti-immigratieprotest

AMSTERDAM (ANP) - De politierechter heeft vrijdag een 49-jarige man uit Noordwijk veroordeeld tot een taakstraf van veertig uur voor het brengen van de Hitlergroet op 12 oktober 2025 in Amsterdam. Die dag was er een groot anti-immigratieprotest in de hoofdstad.

Simon van B. riep tijdens het uitsteken van zijn arm "Sieg Heil. Nederlanders voor Nederlanders". Hij maakte zich daarmee schuldig aan groepsbelediging van Joden en mensen met een migratieachtergrond en daarnaast aan het vergoelijken van de Holocaust, oordeelde de rechter. De opgelegde taakstraf was conform de eis van de officier van justitie.

"Ik heb niets tegen Joden", zei de verdachte. "Ik heb een fout gemaakt. Ik stak mijn hand omhoog. Een gebaar dat ik niet moet maken, dat kan gewoon niet. Daarmee kwets je mensen", zei hij. Naar eigen zeggen was het zijn bedoeling om Antifa te kwetsen, "de mensen die met Palestijnse vlaggen liepen te zwaaien."