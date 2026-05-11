ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ook laatste evacuatievlucht van Hondius vertrokken naar Eindhoven

Samenleving
door anp
maandag, 11 mei 2026 om 21:21
anp110526181 1
EINDHOVEN (ANP/AFP) - Ook het laatste vliegtuig met opvarenden van de m/v Hondius is vertrokken van het Canarische eiland Tenerife. Het toestel met Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit is onderweg naar Eindhoven. Daarvandaan zullen zij verder worden geëvacueerd.
Daarmee is de evacuatie van de Hondius compleet. Het Nederlandse cruiseschip waar het hantavirus uitbrak, ging dit weekend voor anker bij Tenerife en liet daar vrijwel alle opvarenden van boord gaan om terug te worden gevlogen naar hun eigen landen. Daar gaan velen van hen in quarantaine, al dan niet vrijwillig.
Enkele bemanningsleden bleven achter op de Hondius. Zij varen inmiddels met het cruiseschip terug naar Rotterdam. Daar wordt het schip schoongemaakt.
loading

POPULAIR NIEUWS

26940060 m

Waarom we ons niets meer herinneren van onze babytijd

d3600b45-3801-42d5-83f2-c2727729d2db-cover17

Arts verwijdert verkeerd orgaan bij ‘routine-ingreep’: patiënt (70) overlijdt in Florida

73102548_m

Nieuwe kankerbehandeling maakt wetenschappers enthousiast: "We hebben nog maar het topje van de ijsberg gezien”

156838829_m

Toerisme: de 10 meest bezochte landen

88217605_m

Je glasvezelkabel luistert mee: wetenschappers slaan alarm over nieuw privacyrisico

165133435_m

Waarom zijn Griekse eilandhuizen blauw en wit?

Loading