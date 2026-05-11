Ook laatste evacuatievlucht van Hondius vertrokken naar Eindhoven

EINDHOVEN (ANP/AFP) - Ook het laatste vliegtuig met opvarenden van de m/v Hondius is vertrokken van het Canarische eiland Tenerife. Het toestel met Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit is onderweg naar Eindhoven. Daarvandaan zullen zij verder worden geëvacueerd.

Daarmee is de evacuatie van de Hondius compleet. Het Nederlandse cruiseschip waar het hantavirus uitbrak, ging dit weekend voor anker bij Tenerife en liet daar vrijwel alle opvarenden van boord gaan om terug te worden gevlogen naar hun eigen landen. Daar gaan velen van hen in quarantaine, al dan niet vrijwillig.

Enkele bemanningsleden bleven achter op de Hondius. Zij varen inmiddels met het cruiseschip terug naar Rotterdam. Daar wordt het schip schoongemaakt.