Organisatie Spelen 2030 wil 'exclusieve gesprekken' met Thialf

HEERENVEEN (ANP/AFP) - Het organisatiecomité van de Olympische Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen wil "exclusieve gesprekken" aangaan met schaatsstadion Thialf in Heerenveen met het oog op het organiseren van het olympische schaatstoernooi. Dat meldt het Franse persbureau AFP maandag.

De organisatoren hadden al besloten dat er geen nieuw schaatsstadion gebouwd zou worden in Frankrijk voor de Spelen van 2030. Naast Heerenveen was ook Turijn, dat de Winterspelen in 2006 organiseerde, in beeld voor het schaatstoernooi. Nu heeft het organisatiecomité volgens AFP toestemming gevraagd aan het bestuur van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om exclusief met Heerenveen in gesprek te gaan.

De definitieve goedkeuring van de beoogde sportlocaties door het IOC moet eind juni plaatsvinden. Als het toernooi aan Heerenveen wordt toegewezen, zouden de Olympische Winterspelen voor het eerst in de geschiedenis, weliswaar deels, in Nederland worden gehouden.