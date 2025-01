Oud-finalist Tsitsipas komt alsnog naar tennistoernooi Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - De Griekse tennisser Stefanos Tsitsipas is alsnog toegevoegd aan het deelnemersveld van het ABN AMRO Open in Rotterdam, volgende week. Toernooidirecteur Richard Krajicek maakt gebruik van een regeling waardoor hij met een wildcard op het laatste moment nog een top 30-speler kan uitnodigen.

De nu 26-jarige Tsitsipas verloor in 2022 in Ahoy de finale van Félix Auger-Aliassime uit Canada. Een jaar eerder was Andrej Roeblev uit Rusland in de halve finales te sterk voor de Griekse nummer 13 van de wereld.

"Stefanos Tsitsipas is kind aan huis. Op zijn achttiende debuteerde hij hier op het hoogste niveau en inmiddels komt hij alweer voor de zevende keer in actie in Rotterdam. Na eerder de halve finale en finale te hebben gehaald, zou hij dit keer zomaar de titel kunnen winnen", stelt Krajicek in een persbericht.

De oud-tennisser moest maandag een flinke tegenvaller incasseren toen Australian Open-winnaar Jannik Sinner zijn afzegging bekendmaakte. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won het toernooi vorig jaar.