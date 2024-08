Ook man uit Urk levend onder puin van Duits hotel gehaald

URK (ANP) - Ook de man uit Urk die onder het puin lag van het ingestorte hotel in de Duitse plaats Kröv, is levend onder het puin vandaan gehaald. Dat bevestigen familieleden van de 26-jarige man aan de lokale krant Het Urkerland. De man wordt naar het ziekenhuis gebracht. Hij is volgens de krant buiten levensgevaar.

De Duitse politie kon het bericht niet direct bevestigen.

Eerder werden zijn vrouw (23) en haar jonge kind al onder het puin van het hotel gehaald. De vrouw werkt als redacteur bij Het Urkerland. Volgens de brandweer liep zij lichte verwondingen op. Het kind van ongeveer 2 jaar is fysiek ongedeerd.

Bij de instorting van het hotel in Kröv aan de Moezel, in de deelstaat Rijnland-Palts, kwamen twee mensen om het leven. Volgens de hulpdiensten is een hele verdieping ingestort en is de rest van het honderden jaren oude gebouw verzakt. Geen muur staat meer recht, zei de brandweer tijdens een persconferentie.